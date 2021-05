Sanções da UE podem afetar exportações cruciais de Belarus

A União Europeia (UE) pode afetar Belarus duramente com sanções às exportações de potássio e ao trânsito de gás por seu território, como punição pelo desvio de um avião civil - disse à AFP o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.



Em uma reunião de cúpula celebrada na segunda-feira em Bruxelas, os líderes dos países europeus "pediram propostas de sanções por setor (...) E há algumas que me vêm à cabeça", afirmou Borrell.



"Belarus é um importante exportador de potássio, 2,5 bilhões de dólares. Tudo passa pelos países bálticos. É fácil de controlar, se você realmente deseja", comentou Borrell antes de uma reunião informal de chanceleres europeus em Lisboa.



"Também podemos imaginar que o gás que chega à Europa através de Belarus poderia passar por outro gasoduto. E Belarus perderia as taxas de trânsito, o que não é desprezível", completou.



No domingo, o governo de Belarus provocou um escândalo internacional ao forçar o pouso de um avião civil que viajava da Grécia para a Lituânia, com o objetivo de prender um ativista opositor do presidente Alexander Lukashenko.



Em resposta, a UE decidiu fechar o espaço aéreo do bloco para aeronaves de Belarus. Agora, a equipe de Borrell deve apresentar um plano de sanções econômicas setoriais.



As sanções que a UE já adotou são exclusivamente contra funcionários do governo bielorrusso, incluindo o presidente Lukashenko. As declarações de Borrell indicam, no entanto, que Bruxelas também pretende mirar em aspectos centrais da economia do país.



"Sequestrar um avião europeu para deter um passageiro provocou uma forte reação. Tomamos decisões sobre o transporte aéreo, que serão dolorosas. Mas os líderes europeus pediram mais", afirmou o diplomata espanhol.