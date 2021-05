Guia supremo iraniano convoca população às urnas em 18 de junho

O guia supremo do Irã, Ali Khamenei, pediu nesta quinta-feira (27) a seus concidadãos que ignorem os apelos para boicotar a eleição presidencial de 18 de junho, após a desclassificação dos principais candidatos.



"Não deem ouvidos aos que fazem campanha dizendo que é inútil ir às urnas e que não tem que ir votar", disse o aiatolá Khamenei aos deputados em um discurso por videoconferência, segundo sua conta oficial no Instagram.



Os iranianos elegerão o sucessor do presidente Hassan Rohani em 18 de junho, em meio à insatisfação generalizada com a crise econômica e social do país.



Há vários meses, os opositores exilados fazem uma campanha nas redes sociais para boicotar as eleições, usando, entre outros, a hashtag #NaBehJomuriEslami ("Não à República Islâmica").



Após a abstenção recorde (57%) nas eleições legislativas de 2020, o presidente em final de mandato, Hassan Rohani, disse na quarta-feira estar preocupado com um novo recorde de abstenções em 18 de junho e disse ter escrito ao guia supremo, pedindo-lhe que permitisse mais "concorrência".



Os comentários de Khamenei sugerem que ele não tem a intenção de intervir a favor de qualquer candidato em particular, como fez em 2005.



Os candidatos às eleições precisam do aval do Conselho de Guardiães da Constituição, um órgão não eletivo que supervisiona a disputa eleitoral.



Dos cerca de 600 candidatos que se apresentaram, o Conselho autorizou sete, entre eles cinco ultraconservadores. Com isso, gerou críticas de que as eleições estão sendo organizadas para garantir a vitória do chefe da Autoridade Judicial, Ebrahim Raisi.



O Conselho desclassificou, surpreendentemente, Ali Larijani, ex-presidente do Parlamento e conselheiro de Khamenei, assim como o primeiro-vice-presidente, Eshaq Jahanguiri, entre outros nomes conhecidos.