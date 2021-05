Vigília de Tiananmen é proibida pelo 2º ano consecutivo em Hong Kong

A polícia de Hong Kong não autorizou a realização em junho da tradicional vigília em memória da repressão à Praça da Paz Celestial (Praça de Tiananmem) de Pequim - anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (27).



A Aliança Hong Kong, que organiza esta comemoração anual há três décadas, enviou uma mensagem aos jornalistas para lhes indicar que não haviam recebido autorização para se reunir no centro da cidade este ano, como já acontecera em 2020.



Durante décadas, esta ex-colônia britânica fez uma vigília para recordar a sangrenta intervenção do Exército chinês contra o movimento social e estudantil de 1989 em Pequim.



Pela primeira vez em 30 anos, a vigília de 4 de junho não foi autorizada em 2020 pelas autoridades, que alegaram o combate à pandemia, em um contexto de tomada do controle da cidade por parte do poder central chinês.



Dezenas de milhares de pessoas desafiaram a proibição, porém, para relembrar pacificamente o 31º aniversário da repressão da Praça da Paz Celestial no Parque Victoria.



Depois disso, foram abertos procedimentos judiciais contra 24 destacados membros do movimento pró-democracia. Vários, entre eles Joshua Wong, foram condenados este mês a penas de prisão por participarem da vigília de 2020.