Uruguai supera 4.000 mortes por covid-19

O Uruguai superou nesta quarta-feira (26) as 4.000 mortes por covid-19 e se mantém como o país do mundo com o número relativo mais alto de óbitos por causa do vírus nos últimos 14 dias, de acordo com dados da AFP.



O Sistema Nacional de Emergência registrou 49 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 4.022 mortes desde março de 2020.



Embora sua taxa de mortalidade total (115 óbitos por 100.000 habitantes) permaneça abaixo das observadas no vizinhos Brasil (213) e Argentina (166), o número piora drasticamente quando consideradas apenas as últimas semanas.



Com 22,2 mortes por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, o Uruguai lidera o ranking mundial de mortes por covid-19, seguido por Paraguai e Argentina, segundo contagem da AFP com base em números oficiais.



Exemplo num passado recente de gestão da pandemia, o Uruguai, de 3,5 milhões de habitantes, nunca recorreu a um confinamento e mantém grande parte de suas atividades abertas.



O governo do presidente Luis Lacalle Pou aposta todas as fichas na vacinação, que vem sendo realizada em bom ritmo desde que foi iniciada, em 1º de março, no Uruguai, onde 47% da população já recebeu uma dose das vacinas Sinovac, Pfizer ou AstraZeneca, e 28% recebeu as duas doses.