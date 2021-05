Embaixador de Israel nos Emirados teme uma nova 'Noite dos Cristais'

O embaixador de Israel nos Emirados Árabes Unidos alertou nesta quarta-feira (26) para o retorno das horas sombrias da "Noite dos Cristais" de 1938 na Europa, com o ressurgimento do antissemitismo no mundo após os sangrentos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza.



"Depois de Gaza, onde estamos? Estamos em um momento que lembra a Noite dos Cristais, quando sinagogas são atacadas, judeus são novamente atacados violentamente nas ruas da Europa", denunciou Eitan Naeh, durante a inauguração em Dubai de uma exposição sobre o Holocausto, apresentado como o primeiro em um país do Oriente Médio.



A "Noite dos Cristais" refere-se à noite de 9 a 10 de novembro de 1938, quando houve linchamentos em massa contra a população judaica da Alemanha com a conivência das autoridades, no que é considerado um dos maiores 'pogroms' da história.



A expressão se refere aos vidros quebrados lançados nas ruas a partir de lojas judaicas destruídas.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, denunciou os ataques "hediondos" contra a comunidade judaica na segunda-feira.



Um judeu de 29 anos foi atacado na Times Square, à margem dos distúrbios pró-Israel e pró-Palestina em Nova York.



Na Alemanha, bandeiras israelenses foram queimadas em frente a duas sinagogas em meados de maio.



Os sangrentos bombardeios de Israel em Gaza e a repressão aos manifestantes em Jerusalém Oriental colocaram novos parceiros árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos, em uma situação difícil.