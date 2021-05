Petróleo avança sutilmente após divulgação de números das reservas nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quarta-feira (26) depois de uma queda maior do que o esperado das reservas americanas de petróleo e gasolina.



O barril de Bret do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 68,87 dólares em Londres, com alta de 0,32% com base no fechamento de terça-feira.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para o mesmo mês fechou a 66,21 dólares, em alta de 0,21%.



As reservas comerciais de petróleo cru caíram na semana passada nos Estados Unidos, assim como as de gasolina, segundo o relatório semanal da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA), difundido nesta quarta.



As reservas de petróleo cru, que tinham aumentado na semana anterior, diminuíram em 1,7 milhão de barris (mb), mais que o previsto, situando-se em 484,3 mb na semana encerrada em 21 de maio.



Os analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam uma queda de 1 mb.



Enquanto isso, as reservas de gasolina caíram na mesma proporção, 1,7 mb, enquanto os analistas esperavam uma queda de 1,1 mb.



No campo das más notícias para a demanda, a variante do coronavírus detectada na Índia pela primeira vez, foi oficialmente registrada em 53 territórios, anunciou nesta quarta a OMS em um relatório.



A situação sanitária no mundo tem incidência direta no consumo de petróleo cru.