Argentina recebe mais de um milhão de doses das vacinas AstraZeneca e Sputnik V

A Argentina recebeu 657.600 doses da vacina AstraZeneca de Amsterdã nesta quarta-feira (26) por meio do mecanismo Covax, em um momento em que o país atravessa o pior período da pandemia com mais de 75.500 mortes por covid-19, informou o governo em nota.



Nesta quarta-feira, também chegou de Moscou uma nova remessa de 470.035 doses da vacina Sputnik V do laboratório Gamaleya, com a qual a Argentina superou as 15 milhões de doses recebidas.



Desde o início da campanha de vacinação, em 29 de dezembro, já foram aplicadas cerca de 11,46 milhões de doses, das quais 8,9 milhões de pessoas foram imunizadas com uma dose e 2,5 milhões com as duas aplicações.



A Argentina vive um momento crítico de saúde com 75.588 mortes por covid-19 e mais de 3,6 milhões de infecções em sua população de 45 milhões de habitantes, números que colocam o país entre os de mais contágios por milhão de habitantes da região.



Nesta quarta-feira, houve 35.399 novas infecções e 532 mortes por covid, informou o Ministério da Saúde.



A aceleração dos casos e o alto número de mortes diárias por covid, que ultrapassa a média de 400 nas últimas semanas, levaram o governo a adotar um confinamento de nove dias desde sábado para interromper a curva dos casos.



A Argentina recebeu nesta segunda-feira um carregamento com 843 mil vacinas dos Estados Unidos que representam o primeiro lote de imunizantes AstraZeneca-Oxford feito com princípio ativo produzido na Argentina, de um total de 22,4 milhões compradas.



A Argentina e o México concordaram em produzir em conjunto cerca de 150 milhões de vacinas do laboratório da AstraZeneca, com ingredientes ativos fabricados em Buenos Aires. Mas sua produção sofreu atrasos significativos devido à escassez de suprimentos para que o imunizante seja colocado nos frascos no México.



Na terça-feira, o presidente Alberto Fernández e seu homólogo mexicano, Andrés López Obrador, se comunicaram por videoconferência para comemorar o início dos envios.



"Sinto que México, Argentina e a América Latina estão sendo mais independentes porque este acordo que fizemos permitirá que México e Argentina se unam ao esforço de vacinar o México, a Argentina e todos os irmãos latino-americanos", disse Fernández.



O governo argentino anunciou que espera a chegada de 4 milhões de doses do México nos próximos dias.