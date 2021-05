O Conselho de Segurança da ONU "condenou energicamente" a destituição e a detenção do presidente e do vice-presidente interinos do Mali pelas forças armadas, e pediu um retorno ao governo civil.



Em um comunicado unânime, o Conselho pediu "a libertação segura, imediata e incondicional de todos os funcionários detidos e instou aos elementos da defesa e forças de segurança voltarem a seus quartéis sem demora".