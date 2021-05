Mais de 150 pessoas estão desaparecidas depois do naufrágio de um barco superlotado que levava cerca de 180 passageiros no noroeste da Nigéria, no rio Níger, anunciaram nesta quarta-feira (26) as autoridades locais, que supõem que todas tenham se afogado.



"A esta hora, apenas 20 pessoas foram encontradas vivas, quatro morreram e 156 continuam desaparecidas", declarou a jornalistas o encarregado local das Vias fluviais, Yusuf Birma.