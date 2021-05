Catar anuncia US$ 500 milhões de dólares em ajuda para a reconstrução de Gaza

O Catar anunciou nesta quarta-feira (26) uma ajuda de 500 milhões de dólares para a reconstrução da Faixa de Gaza, bombardeada durante o recente conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas no poder no enclave palestino.



"Seguindo as instruções de sua majestade o xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Catar, o Estado anuncia 500 milhões de dólares de apoio à reconstrução de Gaza", disse no Twitter o ministro das Relações Exteriores, xeique Mohamed bin Abdelrahman Al Thani.



"Seguiremos apoiando os nossos irmãos na Palestina para alcançar uma solução justa e duradoura mediante o estabelecimento de um Estado independente", acrescentou.



De 10 a 21 de maio, 254 palestinos morreram pelos ataques israelenses na Faixa de Gaza, e em Israel o lançamento de foguetes do enclave matou 12 pessoas.



Um cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira.