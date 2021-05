Ao menos oito pessoas foram mortas nesta quarta-feira (26) em um tiroteio em uma estação de metrô em San Jose, Califórnia, perpretado por um funcionário da empresa atacada, informou a polícia.



"Posso confirmar que agora há oito mortos e que um suspeito foi declarado morto", disse Russel Davis, do Departamento de Polícia do Condado de Santa Clara, alertando que o número de mortos pode aumentar.



O incidente ocorreu em uma instalação de manutenção de transporte público em San Jose, um centro de tecnologia do Vale do Silício, ao sul de São Francisco.