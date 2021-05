EUA/Jean-Pierre: China não foi transparente sobre origem do coronavírus

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou durante uma coletiva nesta quarta-feira, 26, que a China não foi transparente o suficiente sobre a origem do coronavírus. A declaração foi dada após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instruir agências de inteligência americanas a intensificar as investigações sobre o assunto. O democrata cobrou um relatório com resultados em até 90 dias.



"A China não foi transparente o suficiente. Temos dito isso há muito tempo", frisou Jean-Pierre. Segundo a assessora, é importante saber a origem exata do coronavírus na China para que os países possam se preparar para uma possível nova pandemia. Ela ressaltou também que a investigação é um esforço global, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



Ao ser questionada sobre os temores de inflação nos EUA, e a avaliação de que os estímulos fiscais do governo podem alimentar ainda mais a alta dos preços, Jean-Pierre disse que o plano do Biden está funcionando. "Estamos recuperando a economia de baixo para cima."



A assessora garantiu que a Casa Branca está monitorando quaisquer efeitos colaterais dos planos de investimentos sociais e em infraestrutura.