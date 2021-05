Opas denuncia patamar 'preocupante' de casos e mortes de covid-19 nas Américas

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) alertou nesta quarta-feira (26) sobre um patamar "preocupante" de casos e mortes de covid-19 nas últimas semanas nas Américas, e lamentou que muitas pessoas e lugares não tenham cumprido as medidas preventivas.



"Na semana passada, houve mais de 1,2 milhão de novos casos de covid-19 e 31.000 mortes relatadas nas Américas", disse a diretora da Opas, Carissa Etienne, em uma entrevista coletiva.



"Esses números não mudaram nas últimas semanas, ressaltando uma tendência preocupante: os casos e mortes estão estagnando em níveis alarmantes", acrescentou.



De acordo com a Opas, na semana passada, quatro em cada cinco dos países que relataram o maior número de novas infecções estavam na região (Brasil, Estados Unidos, Argentina e Colômbia), e cinco relataram o maior número de mortes cumulativas ( Estados Unidos, Brasil, México, Colômbia e Argentina).



Etienne disse que Uruguai, Argentina e Brasil voltaram a registrar um aumento de casos "que põe em risco várias semanas de progresso" no controle do vírus, e destacou o "aumento drástico" de casos e mortes na Bolívia.



Ela também observou "novas infecções significativas" em Cuba e "tendências crescentes de hospitalizações" no Haiti. Entre os países da América Central que também registraram aumentos, mencionou Costa Rica, Panamá, Belize e Honduras.



"Apesar de infecções persistentemente altas, muitas pessoas e lugares não estão mais aderindo às medidas de saúde pública que sabemos serem eficazes contra a covid-19", disse Etienne.



Dos 3,4 milhões de mortes relatadas globalmente desde o início da emergência de saúde da covid-19 no final de 2019, quase metade corresponde a países nas Américas.



Mas Etienne alertou que "os números reais podem ser maiores", evidência do "enorme impacto" da pandemia na região.