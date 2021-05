Biden pede aos serviços de inteligência relatório em 90 dias sobre origem da covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou nesta quarta-feira (26) que as agências de inteligência de seu país o informem nos próximos três meses se a covid-19 surgiu na China de uma fonte animal ou de um acidente de laboratório.



As agências devem "redobrar seus esforços para coletar e analisar as informações que podem nos aproximar de uma conclusão definitiva e apresentar um relatório em 90 dias", disse Biden em um comunicado divulgado pela Casa Branca.



Segundo Biden, atualmente as agências estão divididas sobre as duas hipóteses a respeito do vírus que varreu o planeta, matando mais de 3,4 milhões de pessoas, um número que os especialistas dizem ser certamente subestimado.



A ordem de Biden aumenta a controvérsia crescente sobre como o vírus surgiu pela primeira vez: pelo contato com animais em um mercado em Wuhan, no centro da China, ou pela fuga do coronavírus de um laboratório de pesquisa da cidade.



A resposta tem enormes implicações tanto para a China, que afirma não ser responsável pela pandemia, quanto para a política dos Estados Unidos, onde a teoria do laboratório foi usada pelos republicanos para atacar Pequim.



Biden informou que em março solicitou um relatório sobre as origens do vírus para descobrir "se ele surgiu do contato humano com um animal infectado ou de um acidente de laboratório".



"Até o momento, a comunidade de inteligência americana tem se concentrado em dois cenários prováveis, mas não chegou a uma conclusão definitiva sobre esta questão", disse ele.