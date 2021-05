Dezenas de pessoas estão desaparecidas no noroeste da Nigéria após o naufrágio nesta quarta-feira (26) de uma embarcação com 160 passageiros a bordo no rio Níger, informou uma autoridade local.



O barco havia deixado o estado de Níger (centro) e se dirigia ao estado de Kebbi (noroeste) quando se partiu e afundou, disse Abdullahi Buhari Wara, chefe administrativo do distrito de Ngaski.



"Uma operação de resgate está em andamento, mas apenas 22 sobreviventes foram resgatados e um corpo foi encontrado", disse Wara.



"Estamos falando de 140 desaparecidos."