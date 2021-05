Dior usará tesouros arqueológicos gregos em sessão de fotos

O Conselho Central de Arqueologia da Grécia autorizou o uso de vários de seus tesouros arqueológicos, entre eles a Acrópole, para uma sessão de fotos da empresa de luxo francesa Dior - informou o Ministério da Cultura na quarta-feira.



O projeto foi aprovado "por unanimidade", disse um funcionário do Ministério à AFP.



A sessão de fotos será realizada no Odeon de Herodes Ático, aos pés da Acrópole, na antiga Ágora de Atenas, no Templo do Poseidon e no Templo de Zeus, em Nemeia, acrescentou a mesma fonte.



A Dior também fez um pedido para fotografar no estádio Panatenaico de Atenas, onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da nossa época. O pedido está sob análise.



Recentemente, a marca de luxo anunciou que apresentará, em 17 de junho, sua coleção "Cruzeiro", em Atenas.



As grandes casas do setor apresentam essas coleções uma vez por ano, geralmente no exterior, em paralelo às quatro semanas de moda anuais.



A empresa informou ainda que a coleção "Cruzeiro", de 2022, presta homenagem a uma sessão de fotos na Acrópole de Atenas realizada há 70 anos para apresentar as criações de alta-costura de Christian Dior.



"Mas não se trata de um desfile na Acrópole", insistiu Ministério grego nesta quarta-feira.



CHRISTIAN DIOR