Wall Street fecha no vermelho após indicadores decepcionantes

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira, após a divulgação de indicadores econômicos decepcionantes para o mercado.



O Dow Jones caiu 0,24%, a 34.312,46 pontos; o Nasdaq, 0,03%, a 13.657,17 unidades; e o S&P; 500, 0,21%, a 4.188,13 pontos.



O mercado reverteu a tendência após registrar alguns ganhos durante a manhã, assinalou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities. "Isso está possivelmente ligado aos dados econômicos, com uma decepção relacionada ao índice de confiança do consumidor." O indicador se manteve estável em maio em relação a abril.



A venda de imóveis novos, por sua vez, diminuiu nos Estados Unidos mais do que o esperado em abril, e os preços tiveram uma forte alta, embora tenha aumentado a oferta de bens disponíveis.