Irlanda tem 'sérias reservas' sobre plano de taxa de imposto global dos EUA

O ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, disse nesta terça-feira (25) que a Irlanda tem sérias reservas sobre o plano do presidente dos EUA, Joe Biden, de estabelecer uma taxa de imposto de pelo menos 15% sobre os lucros das multinacionais ao redor do mundo.



"Temos sérias reservas sobre uma taxa mínima de imposto mundial em um nível tal que significaria que apenas alguns países, e algumas das principais economias, poderiam se beneficiar dessa base", disse o ministro ao canal Sky News.



De acordo com o canal de televisão, Donohoe previu que o país manteria sua alíquota de imposto sobre as empresas em 12,5% por muitos anos.



Washington promoveu negociações na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a implementação de impostos sobre os lucros das multinacionais que sejam harmonizados entre os diferentes países.



O governo Biden propôs aos seus parceiros da OCDE definir o imposto de renda corporativo global em um mínimo de 15% e que as negociações continuem com o objetivo de ser "ambicioso" e "aumentar essa taxa".



A reforma visa acabar com a competição fiscal entre os países.



O projeto surge quando o presidente dos Estados Unidos busca aumentar os impostos corporativos em seu país para financiar um grande plano de investimentos.



A OCDE espera um acordo global de princípio durante o G20 sobre Finanças, em 9 e 10 de julho, para finalizar o mecanismo em uma reunião no final de outubro.