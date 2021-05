Conselho de Segurança da ONU se reunirá para debater situação do Mali nesta quarta

O Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião de emergência sobre a situação no Mali a portas fechadas nesta quarta-feira, informaram diplomatas nesta terça (25), depois que o exército nacional do país africano destituiu o presidente e o primeiro-ministro.



A sessão foi solicitada pela França, Níger, Tunísia, Quênia e São Vicente e Granadinas. Estes últimos quatro países são atualmente membros não permanentes do órgão máximo das Nações Unidas.



O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, havia anunciado anteriormente em Paris que uma reunião especial do Conselho seria solicitada após o "golpe" em Mali, sem especificar quando o encontro seria convocado.



Não houve indicação das chances de uma declaração conjunta ser adotada na reunião.



O homem forte do Mali, o coronel Assimi Goita, afirmou nesta terça-feira que havia destituído o presidente e o primeiro-ministro, encarregados de liderar o retorno ao governo civil após o golpe de agosto passado que gerou condenação internacional generalizada e ameaça de sanções ao país.