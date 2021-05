Justiça venezuelana ordena prisão de dois músicos por 'abuso sexual contra adolescentes'

A justiça venezuelana ordenou a prisão de dois músicos por "abusar sexualmente" de adolescentes, após uma avalanche de acusações por crimes sexuais contra menores que chocaram as redes sociais em abril, informou o Ministério Público nesta terça-feira (25).



Um tribunal concordou com "um mandado de prisão (...) contra Tony Maestracci, baterista do 'Tomates Fritos', e Alejandro Sojo, vocalista do 'Los Colores'", escreveu o promotor Tarek William Saab no Twitter.



"Os supostos estupradores (...) foram autuados pelo Ministério Público por cometerem o crime de abuso sexual contra adolescentes", continuou Saab.



A medida corresponde a uma investigação criminal aberta pelo Ministério Público em resposta a uma avalanche de denúncias de dezenas de mulheres que recorreram às redes sociais com acusações de crimes sexuais cometidos por músicos, artistas e escritores quando estas eram menores de idade.



Tudo começou no Instagram, com uma conta aberta para denunciar Sojo, o cantor da banda de pop rock venezuelana Los Colores, por abuso de menores ocorrido há alguns anos, sendo ele já adulto. Ele atualmente mora em Buenos Aires.



O caso trouxe acusações em cascata contra membros de outras bandas locais, como Maestracci, e personagens da cena teatral como os diretores Juan Carlos Ogando e José Pepe Arceo, assim como escritor Willy McKey, que em um comunicado reconheceu ter cometido "estupro" e se suicidou em 29 de abril em Buenos Aires.



Fazendo eco ao movimento globalizado #MeToo, o slogan "Eu acredito em você" começou a surgir em sinal de apoio às vítimas.



De acordo com Saab, desde que assumiu o cargo de procurador-geral em agosto de 2017, 8.450 acusações por crimes sexuais de vários tipos foram protocoladas na Venezuela e 1.676 mandados de prisão foram expedidos.



