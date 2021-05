Manifestação no Iraque deixa um morto e uma dúzia de feridos

Um manifestante foi morto a tiros e pelo menos 12 ficaram feridos nesta terça-feira (25) em Bagdá durante um protesto de milhares de iraquianos para exigir justiça pelas mortes de militantes pró-democracia e jornalistas, segundo fontes médicas e policiais.



Treze manifestantes foram feridos por disparos de gás lacrimogêneo das forças de segurança que tentavam dispersar a concentração, disseram as forças. Cinco policiais ficaram feridos com o lançamento de projéteis, informou a fonte médica.



O manifestante que morreu, Mohamad Baker, havia viajado de Diwaniya, no sul do país, para participar do protesto, de acordo com o hospital Al Kindi em Bagdá, para onde ele foi transferido.



Sob o lema "Quem me matou?" e carregando grandes fotos de vítimas das balas de agressores desconhecidos, os iraquianos marcharam pelas principais praças da capital, Tahrir, Ferdaus e al Nossur.



Os manifestantes, que estavam cercados por uma significativa força policial, vinham de Bagdá e também de outras cidades como Karbala, Najaf e Nasiriya, cenários de assassinatos de pelo menos 70 militantes pró-democracia.



Além disso, dezenas de outros ativistas foram sequestrados por curtos períodos de tempo.



Desde o início dos protestos contra a corrupção que assola o país e a favor das reformas democráticas, em outubro de 2019, o movimento tem sido alvo constante de perseguição.



Os militantes acreditam que os assassinos e provocadores têm vínculos com as forças de segurança e com o Irã.



"Com nossa alma e nosso sangue nos sacrificamos por ti, Iraque" e "Revolução contra os partidos", gritavam os participantes do ato, a grande maioria deles jovens.



Os apelos pelo boicote das eleições legislativas antecipadas em outubro estão se multiplicando no Iraque por causa desses ataques que seguem impunes.