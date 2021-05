Tiroteio no local da morte de George Floyd deixa 1 ferido

Uma pessoa foi baleada em Minneapolis nesta terça-feira (25) no local da morte do americano negro George Floyd, onde as pessoas se reuniram hoje no aniversário de um ano do assassinato.



Pouco antes das 10h00 locais, várias explosões semearam o pânico e as pessoas correram em busca de refúgio, constatou um fotógrafo da AFP. Várias vitrines foram destruídas por tiros.



A polícia chegou após receber ligações de testemunhas que diziam ter visto "um carro saindo do local em grande velocidade", disse o porta-voz policial John Elder.



Pouco depois, um indivíduo baleado se apresentou em um hospital próximo, mas sua vida parece não correr risco, informou Elder por escrito à AFP sem dar mais detalhes.



Em 25 de maio de 2020, George Floyd morreu em uma rua de Minneapolis sufocado pelo joelho do policial branco Derek Chauvin, que foi declarado culpado pela morte e sua pena será estabelecida em um mês.



A morte de Floyd abalou os Estados Unidos e o mergulhou em manifestações contra o racismo e a violência policial.



Em Minneapolis, o clima é de tensão, especialmente na esquina que foi cenário da agonia e morte de Floyd, cujas imagens correram pelo mundo.