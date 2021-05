Joe Biden e Vladimir Putin se reunirão presencialmente na Suíça em 16 de junho

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá com o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, em 16 de junho, informou a Casa Branca nesta terça-feira, 25. O encontro presencial ocorrerá em Genebra, na Suíça.



"Os líderes discutirão toda a gama de questões urgentes, à medida que buscamos restaurar a previsibilidade e a estabilidade da relação EUA-Rússia", diz um comunicado do governo americano.



Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, não há pré-condições para a reunião. Ela frisou que Biden conversará com Putin sobre questões da Ucrânia e de Belarus, por exemplo. Em uma coletiva de imprensa, a assessora disse que o encontro não deve ser visto como uma "recompensa" ao líder russo, mas como uma "parte vital" dos interesses americanos.