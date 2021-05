Costa Rica se torna oficialmente membro da OCDE

A Costa Rica se tornou oficialmente o 38º país-membro da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), anunciou nesta terça-feira (25) a instituição em um comunicado.



"Estamos felizes de dar as boas-vindas à Costa Rica à família da OCDE, em um momento em que o multilateralismo é mais importante do que nunca", disse o secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, citado no comunicado.



"A Costa Rica representará sem dúvida um novo farol para a OCDE na região", acrescentou Gurría.



"A entrada da Costa Rica (...) envia um sinal muito claro aos investidores, aos nossos parceiros de negócios e a toda a comunidade internacional sobre o compromisso que a Costa Rica tem com a estabilidade democrática, com a segurança jurídica e com o fortalecimento do nosso clima de investimento", reagiu o ministro do Comércio Exterior, Andrés Valenciano.



"Vamos trabalhar lado a lado com países que realizaram reformas estruturais e com técnicos especialistas, com os quais aprenderemos a desenvolver políticas públicas baseadas em evidências e que atendam aos padrões internacionais", acrescentou o ministro.



Os países-membros da OCDE convidaram formalmente a Costa Rica a se unir à organização em maio de 2020, após um processo de adesão de cinco anos.



O presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, promulgou na sexta-feira passada o Acordo de Adesão do seu país à OCDE e restava apenas realizar o depósito do instrumento de ratificação na embaixada da França em São José.



"Parabenizo a Costa Rica pelo rigor no cumprimento dos diversos requisitos necessários para o acesso" à OCDE, declarou em comunicado o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"A Costa Rica tem feito grandes esforços para reduzir seu déficit fiscal em um contexto exigente, devido à covid-19", destacou Blinken.



A Costa Rica é a quarta nação latino-americana a se aderir à organização, com sede em Paris, depois do México, Colômbia e Chile.



A inclusão permitirá um processo mais eficiente para realizar reformas e promover uma cultura de melhorias constantes nas políticas públicas, de acordo com as autoridades.



Fundada em 1961, a OCDE se dedica a promover políticas para o bem-estar econômico e social. Seus países-membros movem 60% do comércio mundial e representam 80% do PIB global.