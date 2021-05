México enviará à Argentina 800.000 doses da AstraZeneca produzidas em conjunto

O México enviará para a Argentina neste fim de semana o primeiro lote de vacinas AstraZeneca fabricadas em conjunto, após um acordo assinado em agosto de 2020, informaram os dois governos nesta terça-feira(25).



A produção de 800 mil doses para cada país ficou a cargo do laboratório argentino mAbxience, responsável pela fabricação do princípio ativo, e do mexicano Liomont, que embalou e fiscalizou o medicamento.



Os dois países concordaram em produzir em conjunto cerca de 150 milhões de vacinas AstraZeneca, mas sua fabricação sofreu atrasos significativos devido à escassez de suprimentos para embalagens no México.



Também está pendente uma autorização final da sede da AstraZeneca em Londres, que deve ser resolvida esta semana, segundo a chancelaria mexicana.



A Argentina, de 45 milhões de habitantes, está em confinamento estrito por nove dias para combater uma nova onda de infecções com a qual acumula 3,6 milhões de casos confirmados, além de 74.480 mortes.



Nesta segunda-feira, cerca de 8,8 milhões de argentinos já havia sido vacinados com pelo menos uma dose e 2,4 milhões foram totalmente imunizados.



O México -126 milhões de habitantes- é o quarto país mais atingido no mundo, com 221.695 mortes e 2,39 milhões de casos confirmados. Até o momento, 11,8 milhões de mexicanos concluíram o processo de vacinação e 6,7 milhões receberam uma dose.



ASTRAZENECA