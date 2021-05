O presidente bielo-russo, Alexander Lukashenko, pagará "um preço alto" pelo "horrível" desvio de um avião comercial - declarou o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, nesta terça-feira (25).



A aeronave foi forçado a aterrissar em Minsk, onde um opositor do governo foi detido.



"Qualquer ditador que brinque com essas ideias deve entender que pagará um preço alto", disse Maas à imprensa em Berlim.



"Nosso objetivo sempre foi atingir Lukashenko e seu aparato governamental com estas medidas, não a população", frisou.