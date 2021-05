Sete opositores bielorrussos condenados a penas de entre 4 e 7 anos de prisão por protestos

O líder de um partido opositor em Belarus, Pavel Severinets, e outros seis ativistas foram condenados nesta terça-feira (25) a penas de entre 4 e 7 anos de prisão pelos protestos de 2020.



O julgamento contra os sete começou há algumas semanas em Moguilev (leste) por sua participação "em grandes distúrbios", uma referência aos protestos de 2020 contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko e reprimidas pelo regime.



As condenações acontecem em plena tensão entre Minsk e os países ocidentais, depois que as autoridades bielorrussas desviaram no domingo um avião que viajava entre Atenas e Vilnius para prender um dissidente que viajava a bordo, o jornalista Roman Protasévich.



O incidente gerou uma onda de protestos nos países ocidentais. A União Europeia (UE) fechou seu espaço aéreo a Belarus e adotou novas sanções contra o regime de Minsk.



As novas sanções se unem às já adotadas pelos países ocidentais após a repressão do governo de Lukashenko, no poder desde 1994, às manifestações de 2020 contra sua polêmica reeleição.