As forças israelenses mataram nesta terça-feira um palestino na Cisjordânia, informaram fontes do Estado hebreu e palestinas, poucas horas antes de uma visita do secretário de Estado americano Antony Blinken à cidade palestina de Ramallah.



As forças de segurança israelenses mataram durante a madrugada um palestino no campo de refugiados de Al Amari, próximo a Ramallah, na Cisjordânia, ocupada por Israel, informou à AFP uma fonte da segurança palestina.



Durante a detenção de "militantes terroristas em Ramallah", as forças de segurança mataram uma pessoa, informou uma fonte israelense.



Um hospital em Ramallah identificou o homem morto como Ahmad Jameel Fahad, residente do campo de refugiados de Al Amari.