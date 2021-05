Chefe da diplomacia dos Estados Unidos visita Israel e Cisjordânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, desembarcou nesta terça-feira em Tel Aviv para reuniões com as autoridades israelenses e palestinas, no quarto dia de cessar-fogo após o violento conflito entre Israel e o Hamas palestino, que governam Gaza, apesar da persistência da tensão.



Blinken tem reuniões programadas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, antes de prosseguir a viagem por Egito e Jordânia.



O objetivo da visita é "apoiar os esforços para consolidar o cessar-fogo", tuitou na segunda-feira Blinken, enquanto o presidente americano, Joe Biden, disse que o secretário de Estado falará sobre o "apoio inabalável (dos Estados Unidos) à segurança de Israel" e prosseguirá com os "esforços do governo para reconstruir os vínculos com os palestinos".



Durante o cessar-fogo, os dois expressaram apoio à "solução de dois Estados", israelense e palestino, respaldada pela comunidade internacional e resgatada pelo novo governo americano antes da crise das últimas semanas.



Mas os últimos comunicados do Departamento de Estado e da Casa Branca não mencionaram a solução de dois Estados. "Nossa prioridade é realmente, antes que mais nada, conseguir que o cessar-fogo continue", disse uma fonte do governo americano antes da viagem de Blinken.



A fonte considerou "prematuro" qualquer plano mais ambicioso.



Apesar dos intensos esforços diplomáticos, as tensões persistem entre israelenses e palestinos.



Duas pessoas foram feridas, incluindo um soldado israelenses, em um ataque com faca em Jerusalém, perto do bairro de Seikh Jarrah. O autor do ataque, um palestino de 17 anos, foi morto pelas forças de segurança israelenses.



A guerra entre Hamas e Israel, que durou 11 dias, matou 253 palestinos na Faixa de Gaza, incluindo 66 menores de idade, segundo as autoridades locais.



Em Israel, os lançamentos de foguetes a partir de Gaza deixaram 12 mortos, incluindo uma criança, uma adolescente e um soldado, segundo a polícia.