Chefe de polícia é assassinado no México

O diretor da Polícia Estadual de Sinaloa, no noroeste do México, Joel Ernesto Soto, foi morto nesta segunda-feira (24) quando viajava em uma rodovia da região, informou a corporação.



"Em uma agressão covarde, esta manhã, infelizmente, o diretor da Polícia Estadual, Joel Ernesto Soto, perdeu a vida. Os fatos [ocorreram] na rodovia Los Mochis-Culiacán", escreveu o secretário de Segurança Pública, Cristóbal Castañeda, no Twitter.



Soto foi assassinado enquanto viajava sozinho, retornando do município de Los Mochis, onde passou alguns dias de folga com sua família, para Culiacán.



O homicídio ocorre após o início, em 15 de maio, pela polícia estadual de operações contra o crime organizado. Nessas ações, as forças de segurança apreenderam armas e equipamentos táticos.



Sinaloa, bastião do cartel do lendário traficante de drogas Joaquín "El Chapo" Guzmán, é uma das regiões mais afetadas no México pela violência derivada da militarização da estratégia contra as drogas em dezembro de 2006.



Mais de 300 mil pessoas, segundo dados oficiais, foram mortas no país desde aquele ano. A maioria dos assassinatos é atribuída a conflitos entre gangues de criminosos.