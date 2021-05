Petróleo fecha em alta em mercado atento a diálogos sobre acordo nuclear iraniano

Os preços do petróleo subiram com força nesta segunda-feira (24) após sofrerem queda de quase 3% na semana passada, em um mercado atento às discussões sobre o acordo nuclear iraniano.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 68,46 dólares em Londres, em alta de 3,04% com base no fechamento de sexta-feira.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega no mesmo período subiu 3,88%, a 66,05 dólares.



"O mercado se dá conta de que inclusive se houver avanços" nas tratativas entre os Estados Unidos e o Irã em relação ao acordo sobre o programa nuclear iraniano, "as conversações não serão fáceis e existe o risco de que não se alcance um acordo", informou Andrew Lebow, da Commodities Research Group.



Ao mesmo tempo, os investidores pensam que "mesmo se houver um acordo, é pouco provável que se veja um grande aumento na produção de petróleo cru a partir do quarto trimestre", acrescentou o analista.



Os Estados Unidos informaram no domingo que ainda não viram sinais concretos de uma vontade de Teerã de "fazer o necessário" para se ater ao acordo internacional sobre seu programa nuclear e permitir, desta forma, que sejam suspensas algumas sanções americanas.



A indústria petroleira iraniana está submetida a embargo por parte dos Estados Unidos.



