Lasso abre Equador ao livre comércio ao tomar posse como presidente

O ex-banqueiro de direita Guillermo Lasso abriu o Equador ao livre comércio e prometeu recuperar a "alma democrática" do país ao ser empossado como presidente para um mandato de quatro anos pela titular da Assembleia Nacional, Guadalupe Llori, em um ato celebrado nesta segunda-feira (24) na sala de sessões legislativas em Quito.



"Hoje o Equador declara que abre suas portas ao comércio mundial", ressaltou em discurso após sua posse no Parlamento unicameral, lembrando que buscará inserir como "sócio de pleno direito" o país petroleiro "no menor tempo possível" na Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia, México e Peru).



"Abriremos o Equador a tratados de livre comércio com nossos maiores aliados", acrescentou.



Vestido com terno escuro e gravata azul clara, afirmou que o país, com uma economia dolarizada e 17,5 milhões de habitantes, estará "totalmente inserido no mundo para buscar o comércio livre e justo".



Sem mencionar o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017), Lasso disse que outros governos equatorianos "em meio a tanta disputa e luta interna cederam à pior das fraquezas políticas: a tentação autoritária".



"Começamos a luta para recuperar a alma democrática de nosso país", declarou o presidente, afirmando que "a perseguição política acabou no Equador", um mal atribuído ao Correismo.



"Não vim saciar o ódio de poucos, vim saciar a fome de muitos", anunciou o novo governante de 65 anos, que afirmou como prioridade a erradicação da desnutrição infantil, o trabalho pela igualdade de gênero e o combate ao desemprego, situação que se agravou com a pandemia.



O ex-banqueiro herda um país em crise econômica, que se aprofundou com a covid-19, sendo o Equador o sétimo país da América Latina em número de casos (418.851) e mortes (20.193), de acordo com uma contagem da AFP.



- Trabalho e crescimento -



"Hoje recebemos um país com níveis históricos de desemprego, um país ofuscado por sua incapacidade de enfrentar uma pandemia brutal", disse o novo governante durante a posse, à qual compareceram os homólogos do Brasil, Jair Bolsonaro, da República Dominicana, Luis Abinader, do Haiti, Jovenel Moise, assim como o rei da Espanha, Felipe VI.



Os EUA foram representados por sua embaixadora na ONU, Linda Thomas-Greenfield, que no domingo afirmou que eleições livres como as disputadas por Lasso constituem um exemplo para a democracia da região.



- "Novo aliado" -



Em mensagem gravada, Duque comemorou que "temos no Equador, com o presidente Guillermo Lasso, um novo aliado como chefe de Estado para continuar defendendo juntos a democracia na região".



Entre dezembro de 2019 e março passado, o desemprego no Equador passou de 4,6% para uma taxa de 5,5%, enquanto a pobreza aumentou de 25% em dezembro de 2019 para 32% no mesmo mês de 2020, de acordo com o último governo, do impopular Lenín Moreno, que havia chegado à presidência incentivado por Correa antes de se tornar seu adversário.



Lasso, membro do Opus Dei, acrescentou que o seu governo tem a missão de "criar um ambiente positivo para o trabalho e o crescimento".



Durante a votação, o ex-banqueiro levou a melhor, com aceitação de 60,5%, na revanche contra o ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) ao derrotar seu sucessor, o economista Andrés Arauz, por 4,72 pontos.



- "Falharam conosco" -



Após uma década de instabilidade institucional (1997-2007), em que o Equador teve sete presidentes - três deles destituídos - e da era correista, Lasso é o primeiro direitista a ser eleito.



Para o seu mandato de quatro anos, promete um "governo do encontro" que procurará ultrapassar a polarização entre o correismo e o anticorreismo, e uma luta feroz contra a corrupção.



"Nossos governantes falharam conosco. Eles não souberam estar à altura do sacrifício de nosso povo, verdadeiro exemplo de trabalho, nem souberam aproveitar os vastos recursos que a natureza nos têm dado", afirmou no Congresso.



Sobre o impacto da pandemia, Lasso, que se apoia em uma bengala para andar devido a um erro médico, avisou que tem "meses difíceis" pela frente.



"Vamos vacinar sem descanso porque o vírus não descansa", ressaltou, insistindo em seu plano de vacinação no qual imunizará nove milhões de pessoas nos primeiros 100 dias de governo.



Com cerca de 1,9 milhão de doses administradas e somente cerca de meio milhão de pessoas totalmente vacinadas, o governo Moreno é fortemente questionado pelo atraso na campanha de imunização contra a covid-19.



A popularidade de Moreno despencou de 53,4% para 9,3% em quatro anos, de acordo com a empresa de pesquisa privada Cedatos.



Lasso governará com o controle do Legislativo, obtido por meio de alianças de seu movimento CREO com setores de centro e esquerda, mas sem maioria absoluta no Congresso.



Prevê alianças e concessões público-privadas para obter recursos para a economia equatoriana, dependente do petróleo, que apresentou queda de 7,8% no último ano e carrega uma dívida externa e interna equivalente a 63% do PIB (61,3 bilhões de dólares).



Com o Fundo Monetário Internacional (FMI) é o principal credor do Equador em troca de reformas estruturais, os setores sociais se opõem aos aumentos de impostos e aos planos de privatização.