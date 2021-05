Cruzeiros zarparão nos EUA em julho ou agosto

As empresas de cruzeiros Carnival, Norwegian Cruise Line e Royal Carribean, oficializaram sua intenção de retomar as viagens dos portos americanos em julho ou agosto, após um longo hiato por causa da pandemia.



A Norwegian detalhou em um comunicado nesta segunda-feira (24) que seu primeiro cruzeiro partindo de uma cidade dos Estados Unidos - desde a suspensão das atividades em março de 2020 - partirá de Seattle em 7 de agosto, e será reservado para passageiros totalmente vacinados.



A Carnival indicou na sexta-feira que três de suas subsidiárias - Princess Cruises, Holland America Line e Carnival Cruise Line - planejam retomar as rotas entre Seattle e o Alasca a partir de 24 de julho.



A Royal Carribean anunciou no mesmo dia que sua viagem entre Seattle e o Alasca também seria retomada em julho.



Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência federal de saúde pública dos EUA, divulgaram novas regras no início de maio que permitem às empresas de cruzeiros retornar ao mar sob condições estritas.



"Esperávamos há muito tempo para anunciar os cruzeiros saindo dos Estados Unidos", informou o CEO da Norwegian Cruise Line, Harry Sommer, em seu comunicado nesta segunda-feira.



A vacinação contra a covid-19 será obrigatória para embarcar em cruzeiros da Carnival e Royal Carribean rumo ao Alasca. A empresa especificou que esta obrigatoriedade será aplicada a pessoas com mais de 12 anos a partir de 1º de agosto.



Os CDCs recomendam que todas as pessoas que navegarem em navios de cruzeiro, tanto passageiros quanto trabalhadores, devem estar vacinados.



No entanto, o governador da Flórida, de onde muitos navios de cruzeiro zarpam nos Estados Unidos, adotou um decreto em abril que impede as empresas de exigirem de seus clientes um teste de imunização contra o vírus.



