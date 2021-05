O opositor bielorrusso Roman Protasevitch, detido em Minsk no domingo depois que o avião de carreira em que viajava foi obrigado a aterrissar, afirmou nesta segunda-feira (24) que está colaborando com as autoridades, em um vídeo divulgado pela TV pública.



"As pessoas estão se comportando comigo de forma totalmente adequada e em total respeito à lei. Continuo colaborando com os investigadores e comecei a confessar sobre a organização de manifestações maciças", disse neste vídeo, no qual aparece sentado em frente a uma mesa e dirige-se à câmera.