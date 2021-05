Secretária do Tesouro dos EUA irá à reunião do G7, em Londres

A secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, participará de várias reuniões do G7 financeiro nos próximos dias, durante as quais promoverá a proposta de um imposto mundial sobre a renda das empresas de "pelo menos" 15%.



Yellen estará em Londres em 4 e 5 de junho para este encontro, informou o Departamento do Tesouro em nota divulgada nesta segunda. De acordo com o comunicado, esta será sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o cargo, após a posse de Joe Biden em 20 de janeiro deste ano.



Hoje, o jornal Financial Times noticiou que os países do G7 estão perto de chegar a um acordo que abriria caminho para um pacto global ainda em 2021.



Segundo o FT, um acordo de princípio poderá ser anunciado na sexta-feira, durante uma reunião virtual de ministros das Finanças e governadores de bancos centrais do G7.