Jornalista americano é detido em Mianmar

O jornalista americano Danny Fenster, que trabalhava para um veículo com sede em Mianmar, foi detido pelas autoridades, quando tentava embarcar em um voo para a Malásia nesta segunda-feira (24) - anunciou seu empregador.



Editor-chefe do Frontier Myanmar, Fenster "foi detido no aeroporto internacional de Yangon esta manhã", disse a publicação em sua conta verificada no Twitter, acrescentando que desconhece o motivo de sua detenção.



"Não sabemos por que Danny foi detido e não conseguimos contato com ele desde hoje de manhã. Estamos preocupados com seu bem-estar e pedimos sua libertação imediata", acrescentou.



Mianmar vive no caos desde o golpe de Estado militar de 1º de fevereiro, com protestos quase diárias e um movimento de desobediência civil que se espalhou por todo país.