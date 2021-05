Líderes da UE discutem sanções a Belarus por desvio de avião de passageiros

Os líderes dos 27 países da União Europeia (UE) iniciaram nesta segunda-feira (24) uma discussão sobre a adoção de novas sanções contra Belarus, após o escândalo do pouso forçado de um avião de passageiros para prender um opositor.



O caso começou no domingo à noite, depois que um avião da companhia Ryanair voando da Grécia para a Lituânia, foi forçado a pousar em Minsk, onde a polícia retirou da aeronave e prendeu o opositor Roman Protasevitch e sua namorada.



Em Bruxelas, os líderes europeus têm uma cúpula presencial na agenda que, originalmente, iria se concentrar em questões como o combate às mudanças climáticas, o afrouxamento das medidas restritivas da pandemia e as relações com a Rússia. Este último incidente se impôs, no entanto, como uma questão prioritária.



Ao chegar à sede do Conselho Europeu para o começo da cúpula, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o gesto da Belarus receberia "uma resposta muito forte".



Em sua opinião, o episódio representou um "sequestro altamente inaceitável de um avião da Ryanair pelas autoridades bielorrussas". O presidente da Belarus, Alexander Lukashenko "e seu regime devem entender que haverá graves consequências", afirmou.



Os líderes dos 27 países europeus iniciaram um jantar de trabalho que, a princípio, deveria ser dedicado à análise de ações coletivas contra as mudanças climáticas, mas o escândalo de Minsk deslocou os demais itens da agenda.



Assim, Von der Leyen disse que os governantes vão debater "diferentes opções de sanções, tanto contra os indivíduos envolvidos neste sequestro como também contra as empresas e entidades econômicas que financiam este regime".



Além disso, acrescentou, os técnicos das instituições europeias estão analisando a possibilidade de sanções contra "o setor aeronáutico de Belarus".



Ao chegar à reunião em Bruxelas, a chefe do governo alemão, Angela Merkel, declarou, por sua vez, que as justificativas utilizadas pelo governo bielorrusso para obrigar o avião a aterrissar foram "completamente inverossímeis".



Enquanto isso, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, destacou que "é inaceitável que eventos como esse ocorram em voos intra-europeus".



Durante o dia, um alto funcionário do Ministério dos Transportes da Belarus afirmou em Minsk que a decisão de forçar a aterrissagem do avião deveu-se a uma ameaça de bomba a bordo da aeronave, enviada pelo grupo islâmico palestino Hamas.



Nesta segunda-feira, o secretário-geral da chancelaria da UE, Stefano Sannino, convocou o embaixador de Belarus para expressar a "firme condenação por parte das instituições europeias e dos Estados membros da UE por este ato coercitivo (...) que colocou em risco a segurança dos passageiros e da tripulação".



- Tensões -



Pelo menos dois países, França e Lituânia, sugeriram o fechamento do espaço aéreo bielorrusso, enquanto o governo belga propôs proibir o pouso de aeronaves da companhia aérea bielorrussa Belavia em território da UE.



Enquanto isso, a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO, órgão do sistema das Nações Unidas) destacou que o pouso forçado "pode ter sido uma violação da Convenção de Chicago", que protege a soberania dos espaços aéreos nacionais.



Em Moscou, o porta-voz da Presidência russa evitou comentar o que aconteceu em Minsk, mas ressaltou que "existem certas regras internacionais e cabe às autoridades aéreas internacionais fazer uma avaliação".



A UE já mantém sanções contra funcionários bielorrussos de alto escalão, incluindo o presidente Alexander Lukashenko. Bruxelas não reconhece a reeleição do presidente como legítima.



Mesmo sem este incidente internacional com o avião da Ryanair, as equipes técnicas da UE já preparavam novas sanções.



Em fevereiro, a União Europeia prorrogou as medidas restritivas em vigor até 2022.



Os líderes da UE também planejaram discutir a piora das relações diplomáticas com a Rússia.



Em abril, em resposta às sanções adotadas pela UE, a Rússia anunciou suas próprias medidas restritivas contra um grupo de cidadãos europeus.