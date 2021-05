França pode ter restrições mais rígidas a britânicos quando turismo reabrir

A França pode introduzir restrições mais rígidas para visitantes britânicos quando o turismo reabrir neste verão do Hemisfério Norte, para evitar a propagação de uma variante do coronavírus detectada pela primeira vez na Índia, que vem causando preocupação no Reino Unido, disseram autoridades francesas neste domingo, 23.



A possibilidade de restrições mais rígidas para turistas britânicos foi levantada neste domingo pelo ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian. O ministro sugeriu que o Reino Unido pode ser colocado em uma categoria de saúde própria, em algum lugar entre as medidas mais estritas que a França está impondo a visitantes da Índia e de 15 outros países e requisitos mais flexíveis que estão sendo preparados para visitantes da União Europeia (UE) e alguns outros países.



Sem dar detalhes, Le Drian disse que "medidas de saúde que são um pouco mais fortes" poderiam ser aplicadas para turistas britânicos. O ministro indicou que o governo em Paris está observando como a situação evolui antes de se decidir.



"Esperamos que a variante possa ser controlada em um país que experimentou falhas reais durante a pandemia", disse ele. "No entanto, a chegada da variante indiana e o aumento de casos de variante indiana no Reino Unido representa um problema e por isso estamos vigilantes sobre isso (e) em contato com as autoridades britânicas", acrescentou.



"Não será o tratamento vermelho se tivermos que fazê-lo. Será um tratamento intermediário", disse o ministro. "Mas não está excluído - isto vem à mente por causa dos turistas britânicos - que tenhamos medidas de saúde que são um pouco mais fortes." Fonte: Associated Press.