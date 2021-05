França alerta sobre um 'risco de apartheid' em Israel

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, alertou no domingo (23) contra "um risco de apartheid" em Israel se uma solução de dois Estados que inclui os palestinos não for alcançada.



"Nas cidades israelenses, as comunidades entraram em confronto" durante a onda de violência, frisou Le Drian durante a transmissão de rádio e televisão do Le Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI.



"É a primeira vez e isso mostra que se houver uma solução diferente da de dois Estados, apareceriam os ingredientes para o apartheid que duraria muito tempo", alertou.



A coabitação entre judeus e árabes se deteriorou em várias cidades israelenses mistas onde havia violência, como em Lod, quando Israel estava enfrentando o movimento islâmico Hamas no enclave palestino de Gaza.



Israel e o Hamas, no poder em Gaza, vêm observando um cessar-fogo desde sexta-feira.



Os confrontos deixaram um saldo de 248 palestinos mortos, dos quais 66 crianças, segundo as autoridades em Gaza, e 12 mortos em Israel, um deles uma criança, segundo a polícia.



Esta nova onda de violência "mostra a urgência de se chegar a um processo político", disse Le Drian.