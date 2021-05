Jornalista da BBC que enganou Diana para obter entrevista se desculpa

O jornalista da BBC Martin Bashir, que enganou a princesa Diana para obter uma entrevista em 1995, pediu desculpas neste domingo (23) aos príncipes William e Harry, mas considera "irracional" vincular suas ações à morte de sua mãe.



Mais de 25 anos depois de uma entrevista que foi explosiva para a monarquia britânica, uma reportagem independente denunciou na quinta-feira os métodos "enganosos" usados por este jornalista para obtê-la, levando a BBC a se desculpar.



O irmão de Diana, Charles Spencer, alegou que Martin Bashir lhe mostrou extratos bancários, que se revelaram falsos, mostrando que os serviços de segurança pagaram duas pessoas do tribunal para espionar sua irmã. Foi isso que o levou, segundo ele, a apresentar o jornalista a Lady Di.



Bashir, entrevistado pelo Sunday Times, disse que "lamenta profundamente" pelos filhos da princesa, Henry e William. "Eu nunca quis prejudicar Diana de forma alguma, e não acho que a tenhamos", disse ele ao jornal.



De acordo com William, a entrevista deteriorou ainda mais o relacionamento entre seus pais e "alimentou o medo, a paranóia e o isolamento dos últimos anos" da vida de Diana.



Harry estabeleceu uma ligação entre a morte de sua mãe e "o efeito dominó dessa cultura de exploração e práticas antiéticas".



Diana morreu em um acidente de carro em Paris em 1997, aos 36 anos.



"Não acho que posso ser responsabilizado por muitas coisas que aconteceram em sua vida e pelas questões complexas que cercam essas decisões", disse Bashir. "Acho que sugerir que sou individualmente responsável não é razoável, e é injusto."



A entrevista de 1995 foi vista por quase 23 milhões de telespectadores no Reino Unido. Foi realizado sob as condições estabelecidas por Diana, afirmou ele, e os dois permaneceram amigos depois.



No relatório publicado na quinta-feira, o ex-juiz da Suprema Corte John Dyson atacou não apenas Bashir, mas também a BBC por sua condução do caso, porque durante uma investigação interna que realizou em 1996, ele não pediu a Charles Spencer por sua versão dos eventos.



Tony Hall, que liderou a investigação da entrevista e mais tarde tornou-se diretor da BBC, anunciou sua renúncia no sábado como presidente da British National Gallery.



"A reputação da BBC - uma de nossas grandes instituições - foi comprometida", disse a ministra do Interior, Priti Patel, à SkyNews no domingo. "É hora de a BBC refletir sobre as conclusões deste relatório e restaurar essa confiança", acrescentou.



De acordo com a SkyNews, Charles Spencer pediu ao chefe da polícia de Londres que investigasse novamente as condições da entrevista.



- "Três pessoas" no casamento -



No Sunday Times, Bashir garantiu que a entrevista foi realizada nos termos estabelecidos por Diana, e que os dois continuaram muito amigos depois.



"Minha família e eu a adoramos", acrescentou. Ele revelou que a princesa Diana visitou sua esposa e filho recém-nascido no hospital e que ela deu uma festa de aniversário para um de seus filhos no Palácio de Kensington.



Ele disse lamentar os relatos falsos, mas disse que eles "não tinham nada a ver" com as divulgações feitas durante a entrevista.



Diana afirmou nele que havia "três pessoas" em seu casamento - referindo-se à relação de Carlos com Camila Parker Bowles - e reconheceu ter cometido adultério.



Bashir era pouco conhecido na época, mas depois teve uma carreira de sucesso e entrevistou Michael Jackson.



A estrela pop, naquela ocasião, reclamou com a emissora britânica que Martin Bashir deu uma imagem distorcida de seu comportamento e conduta como pai.



O jornalista mais tarde trabalhou para a BBC como correspondente em assuntos religiosos até que renunciou na semana passada por motivos de saúde.