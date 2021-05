Supostas fotos da princesa Latifa são publicadas nas redes sociais

Duas fotos que supostamente mostram a princesa Latifa foram publicadas esta semana em uma conta não identificada do Instagram, meses depois de a ONU pedir uma prova de vida da filha do soberano de Dubai.



Em fevereiro, a ONU informou que pediu aos Emirados Árabes Unidos provas de vida da princesa de 35 anos, filha de Mohamed Bin Rashed Al Maktum, líder do emirado de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos.



Essa solicitação foi uma reação à divulgação pela imprensa britânica de vídeos nos quais a princesa Latifa afirmava estar "sequestrada" e temer por sua vida.



A jovem tentou em vão fugir de barco deste emirado do Golfo em 2018, antes de ser devolvida ao seu país. A princesa Latifa não foi vista em público desde então.



A AFP não conseguiu verificar a autenticidade, o local e a data em que essas duas fotos foram tiradas e publicadas nos últimos dias no Instagram. O emirado de Dubai não fez nenhum comentário até o momento.



No sábado à noite, a foto publicada em uma conta pública do Instagram mostrou uma mulher apresentada como a princesa Latifa, com a legenda: "Boa comida em Bice Mare com Latifa"



Bice Mare é um restaurante do centro de Dubai.



Dias antes na mesma semana, uma primeira imagem mostrava uma mulher, apresentada também como a princesa, sentada em um shopping de Dubai, o Mall of Emirates (MoE), junto a outras duas mulheres. A legenda dizia: "tarde agradável no MoE com amigas".