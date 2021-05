França confirma que jornalista Olivier Dubois é refém de grupo jihadista no Mali

O jornalista francês Olivier Dubois, que desapareceu no início de abril no Mali e depois reapareceu em um vídeo onde dizia que havia sido sequestrado, é refém de um grupo jihadista, declarou neste domingo (23) o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.



"Podemos pensar que este jornalista é hoje um novo refém (...). Tudo nos leva a pensar que é refém de um grupo jihadista", disse Le Drian em um programa de rádio.



O próprio Olivier Dubois anunciou seu sequestro em um vídeo publicado nas redes sociais em 5 de maio.



Dubois explicou que foi sequestrado em 8 de abril em Gao (norte) pelo Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM), a principal aliança jihadista do Sahel, vinculada ao Al-Qaeda e liderada pelo tuareg mali, Iyad Ag Ghaly.



"Estamos impondo os meios necessários como sempre. Tivemos sucesso em muitos casos", embora "às vezes tenha levado muito tempo", destacou Jean-Yves Le Drian, sem dar mais detalhes.



Olivier Dubois, um jornalista independente de 46 anos que vive e trabalha no Mali desde 2015, cobriu a atualidade desse país para vários veículos de imprensa como o Le Point Afrique e o jornal Libération.