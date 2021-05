Jornalista bielorrusso detido no aeroporto de Minsk

Um opositor bielorrusso exilado, Roman Protasevich, foi detido no aeroporto de Minsk, onde o avião no qual viajava de Atenas a Vilna fez um pouso de emergência devido a uma ameaça de bomba, afirmou o canal de televisão bielorrusso Nexta.



"O avião foi revisado, nenhuma bomba foi encontrada e todos os passageiros foram enviados a outro controle de segurança", disse Nexta.



"Entre eles estava o jornalista do Nexta, Roman Protasevich. Foi detido", acrescentou.



A detenção de Protasevic foi classificada como ato "abjeto" pro Gitanas Nauseda, presidente da Lituânia, para onde o opositor bielorrusso viajava.



"Feito inédito! Um passageiro civil de um avião que voava para Vilna foi obrigado a pousar em Minsk", escreveu o presidente lituano no Twitter.



"O governo (bielorrusso) está por trás deste ato abjeto. Exijo a imediata libertação de Roman Protasevic", acrescenta.



Em novembro as autoridades bielorrussas incluíram Protasevich na lista de "pessoas envolvidas em atividades terroristas".