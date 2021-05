Menino de 6 anos morre baleado nos EUA em confronto entre motoristas

Um menino de 6 anos morreu na sexta-feira baleado em uma rodovia da Califórnia, nos Estados Unidos, após uma disputa entre sua mãe e outro motorista, informou a imprensa local.



A mãe do menino, identificado como Aiden Leos, levava o pequeno à escola quando aparentemente um dos veículos envolvidos bateu no outro.



Os motoristas trocaram gestos e uma das duas pessoas que viajavam no outro carro disparou em direção ao veículo da mãe, ferindo o menino que se recostava em sua cadeira.



"Mamãe, minha barriga dói", teria dito o menino segundo informações da imprensa, enquanto sua mãe - em pânico - parava o carro, tomava o pequeno em seus braços e constatava que ele estava sangrando.



O menino foi levado a um hospital , onde sua morte foi declarada.



Segundo o agente da polícia rodoviária californiana Florentino Olivera disse ao jornal Los Angeles Times, esse foi um "caso isolado de violência na estrada".



Os passageiros do outro veículo, um homem e uma mulher que viajavam em um sedan branco, ainda estão sendo procurados pela polícia.



A posse de armas de fogo é muito comum nos Estados Unidos e as crianças são frequentemente vítimas de seu uso.



Desde o início do ano, 119 crianças de menos de 11 anos morreram baleadas nos Estado Unidos, e 274 foram feridas, segundo o site Gun Violence Archive.