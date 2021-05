Ativistas ambientais bloqueiam depósitos do McDonald's no Reino Unido

Ativistas ambientais e da defesa dos animais bloquearam neste sábado (22) vários centros de distribuição no Reino Unido da rede de fast-food americana McDonald's, o que pode afetar 1.300 restaurantes.



"Fizemos isso para acabar com a miséria do fast-food que causa obesidade, destrói a Amazônia e aquece o planeta", explicou no Twitter a ONG Animal Rebellion.



Este grupo está por trás da ação, que tem como alvo quatro centros de distribuição na Inglaterra: Coventry (centro), Manchester (norte), Basingstoke (sul) e Hemel Hampstead, perto de Londres.



A Animal Rebellion disse que vai permanecer nesses estabelecimentos durante ao menos 24 horas.



Um porta-voz do McDonald's disse que os centros de distribuição da rede estão "vivenciando atualmente uma interrupção" e que está avaliando o "impacto nas entregas" aos restaurantes.



"Pedimos desculpas aos nossos clientes por qualquer decepção que possa acontecer", acrescentou.



A Animal Rebellion publicou imagens nas quais se vê os ativistas bloqueando a entrada de um centro de distribuição em Coventry com estruturas de bambu e uma van.



A polícia de Coventry explicou no Twitter que está dialogando com os ativistas para "minimizar os transtornos".



MCDONALD'S



