Papa beatificará religiosa peruana assassinada por Sendero Luminoso

O papa Francisco beatificará a religiosa peruana María Agustina Rivas López, assassinada em 1990 pela guerrilha maoísta Sendero Luminoso, anunciou o Vaticano neste sábado (22).



O pontífice argentino reconhece "o martírio" de María Agustina Rivas López, conhecida como "Aguchita", membro da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, diz um comunicado da Santa Sé.



Nascida Antonia Luzmila em Coracora em 1920, a religiosa foi assassinada em La Florida, no norte do Peru em 27 de setembro de 1990.



Era comprometida com a defesa da etnia amazônica ashaninka, dizimada no início do século XX pela exploração da borracha e pela destruição de sua floresta, assim como pela doença e a escravidão.



A data de sua beatificação não foi especificada.