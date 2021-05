Dois mortos e vários feridos em tiroteio em Minneapolis

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em um tiroteio na noite de sexta-feira (21) na cidade americana de Minneapolis, informou a polícia.



A policía local disse que um homem ficou em estado crítico após o ataque, que ocorreu no centro desta cidade, a mesma em que George Floyd morreu pelas mãos de um policial em maio de 2020.



A polícia de Minneapolis tuitou que no total foram registradas 10 vítimas do tiroteio, cinco homens e cinco mulheres.



Os dois mortos eram homens, acrescentou a instituição, que afirmou também que a ordem já foi "completamente restabelecida no local dos fatos e suas redondezas".



Floyd, um homem negro de 46 anos, morreu pelas mãos do policial branco Derek Chauvin, que foi condenado em abril deste ano.



O assassinato de Floyd desencadeou protestos contra a violência policial e o racismo nos Estados Unidos e outras partes do mundo.