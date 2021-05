Jornalista de agência turca que fez pergunta incômoda ao governo é demitido

Um jornalista da agência de imprensa estatal turca Anadolu foi demitido nesta sexta-feira (21) após ter feito uma pergunta sobre as acusações de um chefe da mafia contra o poderoso ministro do Interior turco.



Há três semanas, Sedat Peker, personagem famoso da máfia que vive no exterior, postou vídeos no YouTube acusando membros do governo e do partido governante AKP de crime e corrupção.



Em um desses vídeos, Peker afirma que o Ministro do Interior, Süleyman Soylu, o protegeu e o informou sobre a abertura de uma investigação contra ele no ano passado para permitir que ele fugisse da Turquia antes de ser detido.



A oposição pede a renúncia do ministro, um dos membros mais poderosos do governo do presidente Recep Tayyip Erdogan. Soylu nega as acusações.



Neste contexto, o jornalista de Anadolu Musab Turan pediu uma reação sobre este assunto na noite desta sexta-feira durante uma coletiva de imprensa dos Ministros da Indústria, Mustafa Varank, e da Agricultura, Bekir Pakdemirli.



Turan perguntou se o governo tinha um plano para lidar com o escândalo e chamou Soylu de uma pessoa cujo "nome está associado a graves faltas morais" e "uma vergonha'.



Um vídeo dessa cena foi veiculado nas redes sociais.



A Anadolu anunciou que estava demitindo seu funcionário, acusando-o de ter violado "princípios jornalísticos" e de ter feito "propaganda política".



"Pedimos a um promotor que conduza uma investigação para verificar se (o jornalista) pertence ou não a um grupo terrorista", relatou a Anadolu.



"Aqueles que procuram minar a respeitabilidade de nosso Estado pagarão o preço", advertiu o diretor de comunicação da presidência turca, Fahrettin Altun, no Twitter.