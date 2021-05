Califórnia suspenderá as restrições de saúde pela covid-19 em 15 de junho

As autoridades da Califórnia anunciaram nesta sexta-feira (21) que o estado poderia, conforme planejado, acabar com a maioria das restrições de saúde relacionadas à pandemia de covid-19 a partir de 15 de junho.



"Estamos em um ponto em que, se você olhar as estatísticas, a Califórnia está pronta para deixar para trás" o sistema de quatro níveis de restrições sanitárias implementado durante a pandemia, disse Mark Ghaly, oficial de saúde pública do estado.



Depois de sofrer um forte surto no inverno passado, a Califórnia viu uma redução significativa no número de casos, graças em particular a uma taxa sustentada de vacinações.



No total, mais de 35,5 milhões de doses foram administradas até o momento, com 61% da população recebendo pelo menos uma injeção e quase metade (48%) estando totalmente vacinada.



As hospitalizações relacionadas ao coronavírus caíram para o nível mais baixo "desde os primeiros meses ou primeiras semanas da pandemia", disse Ghaly.



A Califórnia não tem planos de introduzir um sistema de "passaporte de vacina", mas empresas privadas ou organizadores de eventos podem exigir esses controles para seus clientes ou funcionários, disse o oficial.



Para grandes eventos ao ar livre envolvendo mais de 10.000 pessoas, as autoridades da Califórnia recomendarão um teste de vacinação ou um teste negativo. Caso contrário, os espectadores serão forçados a usar uma máscara.



No caso de eventos que ocorram em salas cobertas e que envolvam mais de 5.000 pessoas, "exigiremos - isto não é uma recomendação - prova de vacinação ou teste negativo e não será possível comparecer apenas com máscara se você não tem um desses certificados", alertou Mark Ghaly.