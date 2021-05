Comandante do Exército nigeriano morre em queda de avião

O comandante do Exército nigeriano, tenente-general Ibrahim Attahiru, morreu na queda de um avião militar na tarde desta sexta-feira (21) no aeroporto de Kaduna, no norte da Nigéria, confirmou à AFP o porta-voz da aviação, Edward Gabkwet.



O militar de 54 anos tinha sido nomeado comandante do Exército em 26 de janeiro passado pelo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, em meio a críticas após meses de grave deterioração da segurança no país mais populoso da África.



"A queda de um avião das forças aéreas ocorreu ao fim da tarde nos arredores do aeroporto internacional de Kaduna. As causas do acidente não são conhecidas no momento", informou a aviação em um comunicado.



Consultado por telefone pela AFP sobre a morte do comandante no acidente, o porta-voz da aviação respondeu: "sim, é verdade, um comunicado está sendo redigido".



O fato ocorre dias depois de o líder do grupo Boko Haram Abubakar Shekau ser gravemente ferido no nordeste do país em um enfrentamento com combatentes de uma organização jihadista rival.



O exército nigeriano combate uma insurreição jihadista no nordeste do país desde 2009, um conflito que já causou mais de 40.000 mortos e levou à gura de mais de dois milhões de pessoas.